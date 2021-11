Koerssprong Intertrust, chipbedrijven dalen op rood Damrak

Intertrust was dinsdag een positieve uitschieter op een rood gekleurd Damrak. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de financieel dienstverlener meerdere overnamebiedingen heeft gekregen. De chip- en techbedrijven gingen daarentegen in de uitverkoop, in navolging van de verkoopgolf onder Amerikaanse branchegenoten. Beleggers bleven daarnaast terughoudend door de vrees voor meer strengere coronamaatregelen in Europa om het virus in te dammen.

In de MidKap stond Intertrust bovenaan met een koerssprong van bijna 15 procent. Het trustkantoor heeft na het overnamebod van investeerder CVC Capital Partners meer biedingen ontvangen. Die liggen hoger dan het bod van CVC van 18 euro per aandeel. Het hoogste bod kwam neer op 22 euro per aandeel. De trustsector ligt al enige tijd onder vuur van toezichthouders vanwege witwassen en belastingontwijking.

De AEX-index op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 1,2 procent kwijt op 805,91 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 1061,34 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Londen daalde een fractie. Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek dat de economische activiteit in de eurozone in november iets sterker is gegroeid dan een maand eerder. Wel zijn bedrijven voorzichtiger geworden door de opleving van het coronavirus, de aanhoudende problemen in de leveringsketen en de hoge grondstoffenprijzen.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden tot de staartgroep van de AEX, met minnen tot 2,7 procent. Hoewel het nieuws over het aanblijven van Jerome Powell als hoofd van de Amerikaanse centrale bank aanvankelijk positief werd ontvangen, leidde het ook tot speculatie dat de steunmaatregelen van de Fed nu mogelijk sneller afgebouwd zouden kunnen worden. Vooral voor tech- en chipaandelen, die erg gevoelig zijn voor hogere rentetarieven, wordt dat als negatief gezien.

Supermarktconcern Ahold Delhaize, winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en levensmiddelenconcern Unilever waren de enige stijgers bij de hoofdfondsen, met plussen tot 1,2 procent.

Op de oliemarkt verwerkten handelaren berichten dat de VS van plan zijn om olie uit de strategische reserves vrij te geven om de prijzen te drukken. Washington zou daarbij kunnen optrekken met Japan, India, Zuid-Korea en China. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 75,83 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 79,06 dollar per vat. De euro was 1,1255 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder.