Miljoenenstrop voor kledingketen Gap door hoge vrachtkosten

De Amerikaanse kledingketen Gap was het afgelopen kwartaal vele miljoenen extra kwijt aan vrachtkosten. Door de problemen in de zeevracht zag het bedrijf zich genoodzaakt om vrachtvliegtuigen in te zetten om kleding, grondstoffen en materialen op tijd voor de feestdagenperiode op de plek van bestemming te krijgen. Die extra kosten zullen de winst op termijn drukken.

De extra kosten voor luchtvracht zullen dit jaar 450 miljoen dollar (400 miljoen euro) bedragen, waarschuwde het bedrijf. Daarbij zal de omzet van het bedrijf veel lager uitkomen dan verwacht door problemen in de leveringsketen. Die zullen dit jaar zorgen voor een omzetverlies van mogelijk 650 miljoen dollar.

Gap sloot het derde kwartaal af met een omzet van 3,9 miljard dollar, iets minder dan de ook al krap 4 miljard dollar na het derde kwartaal van 2020. Daarbij bleef onder de streep een tekort van 152 miljoen dollar over. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog een winst van 95 miljoen dollar, Voor het hele jaar rekent Gap op een omzetplus van 20 procent. Dat was bij een eerdere raming nog 30 procent.