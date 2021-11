Nederland telt volgens KVK steeds meer lifecoaches

Het aantal lifecoaches is de laatste jaren enorm toegenomen in Nederland. De Kamer van Koophandel (KVK) meldt dat het aantal mensen dat als leefstijlcoach is ingeschreven de laatste acht jaar ruim is vertienvoudigd. Een lifecoach is iemand die mensen begeleidt bij het bereiken van persoonlijke doelen.

Op 1 januari 2013 waren 478 mensen ingeschreven als lifecoach bij de KVK. Op 1 november van dit jaar waren dat er 5071. De meesten bevinden zich in de Randstad en voornamelijk in Amsterdam en Utrecht. In beide steden zijn bijna vijfhonderd lifecoaches actief. Ruim twee op de drie is vrouw.

“Ook wij zien dat zowel de vraag als het aanbod van coaches sterkt toeneemt”, zegt bestuurslid Miriam Oude Wolbers van branchevereniging Nederlandse Orde van Beroepscoaches in een toelichting. Volgens haar wordt het steeds moeilijker voor mensen om de juiste coach te vinden omdat het geen beschermd beroep is. “Goed om je in ieder geval te verdiepen in de achtergrond, genoten coachopleiding en certificering van je coach”, aldus Oude Wolbers.