OESO: wereldwijde goederenhandel minder sterk gegroeid

De wereldwijde goederenhandel van de grootste economieën van de wereld, verenigd in de G20, is in het derde kwartaal minder sterk gegroeid dan in voorgaande kwartalen, maar blijft op een hoog niveau. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De OESO meldde dat de export van de groep van negentien belangrijkste industrielanden en de Europese Unie in het afgelopen kwartaal met 0,9 procent steeg ten opzichte van de voorgaande periode. De wereldhandel laat gestaag herstel zien van de harde klappen door de coronapandemie vorig jaar, toen handelsstromen voor een groot deel stil werden gelegd door lockdowns en andere maatregelen om de virusuitbraak in te dammen.

De import nam met 0,4 procent toe. Die cijfers zijn minder sterk dan eerder dit jaar toen de waarde van de wereldwijde goederenhandel werd gestuwd door de gestegen grondstoffenprijzen. Dat effect is nu wat minder sterk, al blijven de hoge energieprijzen een rol spelen, stelt de economische denktank.

Verder is de vraag naar elektronica nog sterk, maar wordt de handel in auto’s en auto-onderdelen geremd door de tekorten aan chips bij autofabrikanten, aldus de OESO. Ook bij andere materialen en componenten hebben bedrijven te maken met tekorten, wat een rem zet op de internationale handel.