Parkeertransacties gedaald door nieuwe coronamaatregelen

Het aantal parkeertransacties is gedaald sinds de coronamaatregelen verder zijn aangescherpt door het demissionaire kabinet. Dat meldt parkeerbetalingsdienst Parkmobile op basis van het aantal parkeeracties vorige week. Vooral doordeweeks nam het aantal transacties af, mogelijk door het advies van de overheid alleen op kantoor te werken als dat niet anders kan.

In het weekend was de afname van het aantal parkeeracties minder groot omdat die een week eerder al flink daalde. Gemiddeld waren er vorige week 4,5 procent minder transacties bij Parkmobile, dat 2 miljoen actieve gebruikers heeft. Een week eerder daalde het aantal parkeertransacties al met datzelfde percentage.

Doordeweeks was er een daling van 5,6 procent en in het weekend 0,5 procent. In de vijf grote steden bedroeg de daling van het aantal parkeertransacties 4,8 procent. Daarbij was de afname in Eindhoven (min 9,8 procent) het grootst. Een week eerder werd slechts 1,4 procent minder betaald geparkeerd. Dat heeft volgens Parkmobile mogelijk te maken met de festiviteiten rondom de 11e van de 11e, het begin van het carnavalsfeest, dat ook in Eindhoven werd gevierd.