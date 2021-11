Ryanair-topman: herstel sector bedreigd door coronamaatregelen

Het herstel van de Europese reissector wordt bedreigd door nieuwe coronamaatregelen die verschillende landen nemen. Dat zegt Ryanair-topman Michael O’Leary, die bang is dat het vertrouwen van consumenten weer een nieuwe knauw krijgt. “Tot vorige week ging alles geweldig”, aldus de uitgesproken Ier.

O’Leary verwijst bijvoorbeeld naar de nieuwe lockdown in Oostenrijk die deze week van kracht werd. Volgens hem zijn die beperkingen niet logisch en zorgen ze voor een moeilijke periode voor luchtvaartmaatschappijen tot Kerstmis en mogelijk ook daarna nog.

“Het is niet te vermijden dat het vertrouwen van mensen wordt aangetast in de periode tot de kerstdagen en dat zal de boekingen rond Kerstmis verstoren.” Mensen zullen dan ook nog van slag zijn tussen Kerstmis en Nieuwjaar, denkt O’Leary. Juist in die periode beginnen normaal gesproken de boekingen voor de zomervakantie.

Volgens O’Leary reageren overheden paniekerig. De Ryanair-topman zou liever zien dat beperkingen alleen gelden voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Hij waarschuwt bovendien dat de vele coronagevallen in Europa ook het reizen naar de Verenigde Staten weer in gevaar kan brengen als de regering van president Joe Biden uit voorzorg de grenzen weer sluit voor Europeanen. Pas sinds begin deze maand kan er gereisd worden vanuit de EU naar de VS.

O’Learys collega Shai Weiss van Virgin Atlantic denkt dat het zo’n vaart niet loopt. Die zei maandag al dat de uitbraken in Europa vooral het gevolg zijn van lage vaccinatiepercentages. Hij denkt dat de VS of het Verenigd Koninkrijk pas weer reisbeperkingen invoeren als er een nieuwe, gevaarlijke variant van het coronavirus opduikt.