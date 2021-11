Shell wil biobrandstoffabriek bouwen in Singapore

Shell is van plan een fabriek voor biobrandstoffen te bouwen in Singapore. De faciliteit moet het olie- en gasconcern helpen om zijn doelstelling van een halvering van de C02-uitstoot in 2030 te halen.

De biobrandstoffabriek, met een productie van 550.000 ton per jaar, kan waterstof maken uit bakolie en dierlijke vetten, die vervolgens kan worden gebruikt om diesel voor vrachtwagens, vliegtuigbrandstof of chemicaliƫn te produceren. Een definitief investeringsbesluit voor de bouw van de faciliteit moet nog worden genomen.

Shell wil tegen 2025 ongeveer 2 miljoen ton duurzame vliegtuigbrandstof per jaar produceren en wereldwijd 1 miljoen ton plastic afval verwerken. Het bedrijf onderzoekt ook een regionale hub voor het opvangen en opslaan van koolstof, en is van plan om samen te werken met een reeks klanten, waaronder in de energiesector.

Daarnaast gaat Shell een faciliteit bouwen die de kwaliteit van pyrolyse-olie, een vloeistof gemaakt van moeilijk te recyclen plastic afval, zal verbeteren. De faciliteit heeft een capaciteit van 50.000 ton per jaar, waarmee het de grootste van Aziƫ wordt, en kan een gewicht gelijk aan ongeveer 7,8 miljard plastic zakken verwerken.