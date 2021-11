Zware dag voor chipsector op Damrak, Intertrust straalt

Chipbedrijven als toeleveranciers ASM International (ASMI), BE Semiconductors (Besi) en chipmachinemaker ASML beleefde dinsdag een zware dag op Beursplein 5. De fondsen verloren in het kielzog van de lagere standen bij techfondsen op Wall Street op maandag. Verder sprong de koerssprong van beursintermediair Intertrust in het oog. Het sentiment op de Europese beurzen was overwegend negatief.

Het nieuws over het aanblijven van Jerome Powell als hoofd van de Amerikaanse centrale bank werd aanvankelijk positief werd ontvangen, maar leidde ook tot speculatie dat de steunmaatregelen van de Fed nu mogelijk sneller afgebouwd zouden kunnen worden. Vooral voor tech- en chipaandelen, die erg gevoelig zijn voor hogere rentetarieven, wordt dit als negatief gezien.

De AEX-index verloor onder druk van de chipsector 1,6 procent tot 802,24 punten. ASMI was met een verlies van 6 procent de sterkste daler. ASML volgde met een min van 5,5 procent. Besi zag bijna 4 procent van zijn beurswaarde verdampen. Verder behoorden uitzender Randstad, verlichtingsbedrijf Signify en verfconcern AkzoNobel met verliezen boven de 3 procent tot de sterkste dalers.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was met een winst van 1,2 procent de sterkste stijger. Zwaargewichten als olie- en gasreus Shell en levensmiddelenconcern Unilever zorgden ook voor iets van een positieve noot.

Intertrust was bij de middelgrote fondsen in Amsterdam een uitschieter. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de financieel dienstverlener meerdere overnamebiedingen heeft gekregen. Het aandeel steeg daarop dik 15 procent. De trustsector ligt al enige tijd onder vuur van toezichthouders vanwege witwassen en belastingontwijking.

Ondanks de duidelijke winst van Intertrust sloot ook de MidKap in het rood. De graadmeter verloor 1,1 procent tot 1061,35 punten. Biotechnologiebedrijf Galapagos was met een verlies van 4,2 procent de sterkste daler. Ook PostNL (min 3,2 procent) stond in de onderste regionen. De Belgische minister van Post wil dat misstanden bij postdepots van PostNL in Belgiƫ aangepakt worden. Bij de depots zou sprake zijn van zwartwerk en het niet naleven van regels rond deeltijdarbeid.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 78,23 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent meer op 81,77 dollar per vat. De euro was 1,1266 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder.