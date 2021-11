Amerikaanse macrocijfers centraal op beurzen na zware verliesdag

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken woensdag vooral uit naar een reeks van macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen. Zo staan onder meer de Amerikaanse wekelijkse uitkeringsaanvragen, de economische groei en de orders voor duurzame goederen op het programma. Ook zal worden gelet op het Duitse ondernemersvertrouwen in november en de ontwikkelingen rond de coronapandemie, nu de besmettingscijfers in Europa weer hard oplopen.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die na de slotbel op de Europese markten verschijnen. De aantekeningen geven mogelijk meer inzicht over de steunafbouw door de Amerikaanse centrale bank, die de rentes in de Verenigde Staten laag hebben gehouden. De rentes op de obligatiemarkten zitten in de lift sinds de aankondiging dat Fed-baas Jerome Powell mag aanblijven voor een tweede termijn. Zijn herbenoeming leidde tot speculatie dat de steunmaatregelen van de Fed nu mogelijk sneller afgebouwd kunnen worden en de rente eerder zal worden verhoogd.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin na de zware verliesbeurt van 1,6 procent een dag eerder. Ook elders in Europa lijken de beurzen met winsten te openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten woensdag een gemengd beeld zien.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, sloot de Nikkei 1,6 procent lager. Vooral de Japanse techbedrijven hadden het zwaar te verduren door de rentevrees. Hogere rentes zijn negatief voor snelgroeiende techbedrijven doordat hun toekomstige winsten minder aantrekkelijk worden bij hogere rentetarieven. In Nieuw-Zeeland verhoogde de centrale bank de rente van 0,5 procent naar 0,75 procent om de inflatie te beteugelen.

Aan het bedrijvenfront staan de luchtvaartmaatschappijen in de belangstelling. Volgens topman Michael O’Leary van budgetvlieger Ryanair wordt het herstel van de Europese reissector bedreigd door nieuwe coronamaatregelen in verschillende landen, zoals de lockdown in Oostenrijk. Volgens hem zijn die beperkingen niet logisch en zorgen ze voor een moeilijke periode voor luchtvaartmaatschappijen tot Kerstmis en mogelijk ook daarna nog.

De euro was 1,1244 dollar waard, tegen 1,1266 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 78,90 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 82,65 dollar per vat.