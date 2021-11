Atradius: veel wanbetaling in de bouw

Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw, bouwmaterialen en machinebouw heeft last van wanbetalers. Dat stelt kredietverzekeraar Atradius die de betalingsmoraal in die sectoren heeft bekeken. Bedrijven geven bovendien aan dat betalingen steeds langer uitblijven. Daardoor is ruim een achtste van alle openstaande rekeningen dit jaar uiteindelijk afgeschreven.

De te late betalingen kunnen de liquiditeitspositie van bedrijven onder druk zetten, aldus Atradius. De hoeveelheid geld die een bedrijf beschikbaar heeft staat in sommige delen van de sectoren sowieso al onder druk door de gestegen prijzen voor bouwmaterialen.

Met name de bouw op projectbasis leidt tot zorgen, omdat de kosten zo snel stijgen dat zelfs prijzen die enkele maanden geleden werden afgesproken mogelijk al te laag zijn. “Als een bedrijf de gestegen prijzen niet aan zijn opdrachtgever kan doorberekenen, kan het flink in de problemen komen”, aldus Edwin Kuhlman van Atradius.

Door de wanbetalingen ontstaat ook een vicieuze cirkel, want bedrijven die niet betaald krijgen vertragen noodgedwongen ook de eigen betalingen aan leveranciers. Toch zeggen acht op de tien bedrijven positief te zijn over volgend jaar. Een derde geeft tegelijkertijd aan zich wel zorgen te maken over de effecten van de aanhoudende coronapandemie.