Beurzen New York met kleine uitslagen naar Thanksgiving Day

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersuitslagen gesloten. Beleggers op Wall Street deden het vrij rustig aan in aanloop naar Thanksgiving Day op donderdag. Dan zijn de Amerikaanse beurzen gesloten. Op vrijdag, Black Friday, wordt in New York maar een halve dag gehandeld. Veel handelaren houden een lang weekend.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 35.804,38 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 4701,46 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.845,23 punten.

Beleggers kregen veel macro-economische cijfers voorgeschoteld. Zo kwam het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten uit op het laagste niveau sinds 1969. Verder werd de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal iets naar boven bijgesteld. Er waren ook nog gegevens over onder meer de consumentenbestedingen en huizenprijzen in de VS.

Daarnaast kwamen de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal flexibel te werk gaan bij het tempo van de afbouw van zijn coronasteunbeleid. Mogelijk kan de Fed dat opkoopprogramma sneller gaan afbouwen om zo de hoge inflatie tegen te gaan.

Bij de bedrijven kelderde kledingverkoper Gap 24 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Ook warenhuisketen Nordstrom (min 29 procent) werd hard afgestraft voor teleurstellende resultaten. Dat gold ook voor softwareproducent Autodesk die 15,5 procent in het rood dook.

HP dikte juist 10 procent aan. De computermaker schroefde zijn verwachtingen op na sterke kwartaalresultaten. Concurrent Dell, die ook met cijfers kwam, won 5 procent. Tractorbouwer Deere opende eveneens de boeken en werd ruim 5 procent hoger gezet. Het bedrijf heeft afgelopen boekjaar een recordwinst behaald en kijkt positief vooruit.

Tesla ging 0,6 procent omhoog. Topman Elon Musk heeft na een pauze van een paar dagen de verkoop van zijn aandelen in de maker van elektrische auto’s hervat. Met de meest recente verkoop heeft Musk nu voor ongeveer 9,9 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht sinds hij op 6 november een Twitter-enquĂȘte hield met de vraag of hij stukken moest verkopen.

De euro was 1,1204 dollar waard, tegen 1,1195 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 78,27 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 82,17 dollar per vat.