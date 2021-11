Hudson’s Bay wil onder betalingen aan verhuurders uitkomen

De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay staat woensdag in de rechtbank tegenover de verhuurders van de panden waar het bedrijf in Nederland met zijn winkels gevestigd zat. Aan die verhuurders moet het bedrijf miljoenen betalen omdat het bij zijn komst naar Nederland garanties voor vele jaren afgaf. Toen Hudson’s Bay na enkele jaren besloot zich uit Nederland terug te trekken wilde het ook van die garanties af.

Hudson’s Bay kwam in 2015 naar Nederland omdat het bedrijf hier ruimte zag voor een luxe warenhuis. De keten huurde veelal panden waar eerder het failliet gegane V&D in gevestigd was en opende 15 vestigingen. Daarnaast had het bedrijf nog enkele outletwinkels van keten Saks Off Fifth in Nederland.

Die winkels trokken niet het verwachte publiek en Hudson’s Bay voegde zijn Europese ketens samen met die van Signa, de eigenaar van de Duitse keten Karstadt. In 2019 trok dat samenwerkingsverband de stekker uit de Nederlandse winkels.

De verhuurders van de panden, waaronder beursgenoteerde bedrijven als Wereldhave en Unibail-Rodamco-Westfield, moesten vervolgens lang wachten op hun geld en stapten naar de rechter. Veel van hen kregen vorig jaar gelijk toen de rechter bepaalde dat het Canadese moederbedrijf aan de eerder afgegeven garanties is gebonden.