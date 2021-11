Thuiswerken zorgt weer voor meer dataverkeer op netwerk KPN

Door de strengere coronamaatregelen van de overheid wordt er weer meer gebruikgemaakt van het vaste netwerk van KPN. Volgens het telecombedrijf, een van de grootste aanbieders van internet en mobiele telefonie in Nederland, is het ‘thuiswerkverkeer’ vanwege het aangescherpte thuiswerkadvies van de overheid met bijna een derde toegenomen.

De onderneming vergeleek de netwerkbelasting van vorige week met die van de week ervoor, toen het thuiswerkadvies nog minder streng geformuleerd was. Per 12 november geldt namelijk weer het advies om thuis te werken tenzij het niet anders kan. Tussen deze weken waren toenames van gemiddeld 25 tot 30 procent te zien.

“In het eerste weekend na de strengere maatregelen, zagen we al een toename van het streamingverkeer in het weekend”, zegt Paul Slot, manager infrastructuur van KPN. “Sinds maandag is de toename van het thuiswerkverkeer duidelijk waarneembaar. Sterker nog we zien het in de loop van de week ook toenemen.” Hij voorziet daarom dat het thuiswerkverkeer nog verder toe zal nemen.

Toch wordt er volgens de gegevens van het telecombedrijf nog minder thuisgewerkt dan begin dit jaar, toen de overheid ook al een advies hanteerde om thuiswerken te stimuleren. De huidige verkeersniveaus zouden op ongeveer twee derde liggen van de volumes die in de eerste week van maart werden gemeten.