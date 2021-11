Tractorbouwer Deere boekt recordwinst door sterke vraag

De Amerikaanse fabrikant van tractoren en andere landbouwmachines Deere heeft afgelopen boekjaar een recordwinst behaald dankzij de sterke vraag van boeren naar nieuwe apparatuur door de hoge prijzen van agrarische producten. Ook voor het nieuwe jaar is Deere optimistisch gestemd.

In het eind oktober afgesloten gebroken boekjaar werd een nettowinst geboekt van bijna 6 miljard dollar, omgerekend 5,3 miljard euro. Dat was bijna 2,8 miljard dollar een jaar eerder. De omzet ging met 24 procent omhoog naar 44 miljard dollar. Deere gaf aan voor dit boekjaar op een winst van 6,5 miljard tot 7 miljard dollar te rekenen.

Naast landbouwmachines levert Deere ook graafmachines, zware dumptrucks en andere spullen voor de bouw. Door het sterke economische herstel van de crisis en de investeringen in infrastructuur is ook de vraag naar die producten sterk. Deere heeft wel te maken met de wereldwijde problemen in de leveringsketen en de hoge grondstoffenprijzen.

Onlangs was er een wekenlange staking door Amerikaanse werknemers van Deere, die onder meer hoger loon eisten. Het bedrijf heeft een akkoord getekend met vakbond United Auto Workers over verbeterde arbeidsvoorwaarden om de staking te beƫindigen.