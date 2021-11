Wall Street omlaag na reeks macrocijfers, retailer Gap onderuit

Beleggers op de aandelenbeurzen in New York kregen woensdag op de laatste volle handelsdag van de week een flinke hoeveelheid macrocijfers te verwerken. Zo kwam het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten uit op het laagste niveau sinds 1969. Verder werd de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal iets naar boven bijgesteld. Beleggers maken zich op voor een lang weekend.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent lager op 35.606 punten en de breed samengestelde S&P 500 zakte ook 0,6 procent, tot 4661 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 15.619 punten. Wall Street is donderdag gesloten vanwege Thanksgiving Day. Op vrijdag wordt in New York maar een halve dag gehandeld. De vrijdag na Thanksgiving is koopjesfestijn Black Friday, waardoor met name winkelbedrijven de aandacht op zich gericht weten.

Beleggers zijn in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, die na de slotbel op de Europese markten verschijnen. De aantekeningen geven mogelijk meer inzicht over de afbouw van de coronasteun door de Fed en de toekomstige rentestappen. Verschillende beleidsmakers van de Fed lijken voorstander te zijn van snellere steunafbouw.

Gap kelderde 18 procent. De kledingverkoper kampt met productievertragingen en hogere transportkosten en kwam met tegenvallende kwartaalcijfers. Ook Nordstrom (min 24 procent) werd hard afgestraft na teleurstellende resultaten. De keten van warenhuizen heeft last van hogere loonkosten en voorraadproblemen. HP dikte juist 9 procent aan. De computermaker schroefde zijn verwachtingen op na sterke kwartaalresultaten. Concurrent Dell, die ook met cijfers kwam, won 3,4 procent.

Tesla ging 3,7 procent omlaag. Topman Elon Musk heeft na een pauze van een paar dagen de verkoop van zijn aandelen in de maker van elektrische auto’s hervat. De miljardair verkocht nog eens 934.091 aandelen voor omgerekend zo’n 930 miljoen euro. Musk heeft nu 9,2 miljoen aandelen Tesla verkocht sinds hij op 6 november een Twitter-enquĂȘte hield met de vraag of hij 10 procent van zijn belang moest verkopen. Om de drempel van 10 procent te bereiken moet Musk in totaal ongeveer 17 miljoen aandelen verkopen.

Deere klom 5,5 procent. De fabrikant van landbouwmachines boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten hadden verwacht en kijkt positief vooruit.