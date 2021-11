Wel of niet juridische hulp inschakelen?

Iedereen kan vroeg of laat te maken krijgen met een conflict dat niet gemakkelijk op te lossen is, of je nu ondernemer of particulier bent. Helemaal door de coronacrisis kunnen situaties snel veranderen, waardoor er problemen kunnen ontstaan. In sommige gevallen kan dat worden aangepakt met behulp van collega’s, familie of vrienden, maar bij ingewikkelde zaken kan deskundig advies goed van pas komen. In welke situatie is het verstandig om een advocaat in te schakelen?

Kosten van een advocaat

Wat veel mensen tegenhoudt om juridische hulp in te schakelen zijn de kosten. Gemiddeld rekenen advocaten een uurtarief van zo’n 200 à 300 euro en er zijn zelfs advocaten met een tarief van 400 euro per uur. Een advocaat kan het echter waard zijn en je uiteindelijk meer geld opleveren, hoewel dat zeker niet altijd het geval is. Bij bijvoorbeeld kleine consumentengeschillen zal een advocaat in verhouding tot wat het oplevert meestal te duur zijn. Bij zakelijke geschillen kan het gaan over grotere bedragen en kan juridische hulp er uiteindelijk voor zorgen dat je als ondernemer de best mogelijke uitkomst krijgt.

In sommige gevallen verplicht

Je hebt niet altijd een keus wanneer het gaat om het wel of niet inschakelen van een advocaat. Daar heeft de overheid namelijk bepaalde beslissingen over gemaakt. Als het bijvoorbeeld tijdens een civiele procedure om meer dan 25.000 euro gaat, zoals bij een echtscheiding of een arbeidsconflict, dan ben je verplicht om een advocaat in te schakelen. Ook wanneer je een kort geding aanspant, oftewel een versnelde procedure, is dat het geval. Het is dus belangrijk om goed te checken wat je verplichtingen zijn bij een conflict. Gelukkig kun je tegenwoordig eenvoudig de beste advocaten online vinden. Ambt Advocaten is daar een voorbeeld van.

Wat levert het op?

Ondernemers hebben meestal te maken met verschillende geldstromen binnen het bedrijf. Stel je bijvoorbeeld voor dat de eigenaar van een fabriek in Oost-Groningen plotseling geen inkomsten meer ontvangt van een afnemer die failliet is gegaan door de coronacrisis. Dan hoeft hij slechts ‘advocaat Winschoten’ te googelen voor lokale juridische hulp om zijn geld of een gedeelte daarvan alsnog te krijgen. Of wat als je als particulier of ondernemer de dupe wordt van een aardbeving? Dan is het wel zo fijn om een advocaat te hebben met ervaring op dit gebied en verstand van zaken.

Wel of geen rechtszaak?

Wanneer het om een klein probleem gaat kan het verstandiger zijn om met de andere partij tot een compromis te komen. Een rechtszaak aanspannen kost namelijk tijd en geld en is het daarom niet altijd waard. Bij twijfel kan een advocaat ook daarover adviseren. Vervolgens kan hij of zij ook helpen bij de onderhandeling van een overeenkomst. Vraag je je af of je wel of niet juridische hulp moet inschakelen? Houd dan in gedachten dat iedere situatie anders is en dat het van belang is om goed te kijken naar de grootte van het probleem, wat het voordeel van juridische hulp is en of het wel of niet verplicht is.