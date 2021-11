Adyen en ASMI aan kop in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index ging donderdag licht vooruit onder aanvoering van fintechbedrijf Adyen en chiptoeleverancier ASMI. Beleggers verwerkten onder meer nieuwe cijfers over de groei van de Duitse economie en keken uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder hielden ze de coronamaatregelen in verschillende landen scherp in de gaten.

De Europese markten moeten het daarbij stellen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten blijven vanwege Thanksgiving. De AEX op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 808,09 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1060,50 punten. Londen en Parijs stegen 0,1 en 0,5 procent.

De DAX in Frankfurt won 0,3 procent ondanks dat de groei van de Duitse economie in het derde kwartaal iets lager uitviel dan eerder gemeld. Ook bleek uit cijfers van onderzoeksbureau GfK dat Duitse consumenten negatief gestemd zijn, net nu het voor winkeliers belangrijke feestdagenseizoen aanbreekt. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe coronabeperkingen, maar ook de hoge Duitse inflatie speelt mee.

Naast Adyen (plus 2,8 procent) en ASMI (plus 2,6 procent) stond techinvesteerder Prosus in de kopgroep met een winst van 2,1 procent. Staalconcern ArcelorMittal, olieproducent Shell en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield waren de grootste dalers met verliezen van tot 1,2 procent.

Ajax won 1 procent. De beursgenoteerde voetbalclub heeft ook de vijfde wedstrijd van dit seizoen in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Ajax was al zeker van de achtste finales en mag zich nu ook officieel groepswinnaar noemen. ForFarmers kondigde aan dat topman Yoram Knoop volgend jaar vertrekt bij het veevoederbedrijf. Hij zegt na acht jaar toe te zijn aan een “nieuwe fase”. Het bedrijf is al op zoek naar een nieuwe topman. Het aandeel klom 0,1 procent.

In Parijs dikte Rémy Cointreau 11 procent aan. De Franse drankenproducent verhoogde zijn verwachtingen na sterke resultaten in de afgelopen zes maanden. Het bekende cognacmerk verkocht vooral meer drank in de VS en China en verhoogde ook zijn prijzen. Orange daalde 0,6 procent. Topman Stéphane Richard vertrekt bij het Franse telecomconcern nadat hij in een fraudezaak werd veroordeeld vanwege medeplichtigheid.

De euro was 1,1218 dollar waard, tegen 1,1195 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 78,24 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 82,27 dollar per vat.