Beurs Seoul omlaag na renteverhoging centrale bank

De Zuid-Koreaanse beurs stond donderdag in de min nadat de centrale bank van het land de rente had verhoogd. Vanwege de oplopende inflatie besloot de Bank of Korea die naar 1 procent te tillen en volgend jaar komen er mogelijk nieuwe verhogingen aan. De Kospi-index in Seoul stond tussentijds 0,4 procent lager.

Op de Japanse beurs stond Shinsei Bank in de belangstelling. Na een bod van een investeerder om een groot minderheidsbelang te krijgen wilde die onlinebroker een verdedigingsmechanisme benutten om de aanval af te slaan. De Japanse overheid, de grootste aandeelhouder in Shinsei Bank, zag daar naar verluidt niets in. Shinsei Bank daalde 0,6 procent.

Verder reageerden Japanse beleggers onder meer op de gunstige macro-economische gegevens uit de Verenigde Staten. De Nikkei sloot 0,7 procent hoger op 29.499,28 punten.

Op de beurs in Hongkong stond techbedrijf Tencent in de belangstelling. Volgens mediaberichten moet het bedrijf updates voor zijn apps goed laten keuren door de Chinese overheid voordat die naar gebruikers mogen. Het aandeel steeg desondanks 1,4 procent.

Ook vastgoedfonds Kaisa kon op aandacht rekenen en steeg bijna 17 procent. De noodlijdende Chinese projectontwikkelaar heeft een nieuwe obligatielening aangekondigd die in 2023 afloopt. Die moet een lening die al begin komende maand terug moet worden betaald, vervangen. Tegelijkertijd werden grote plukken aandelen van Evergrande, China’s grootste vastgoedontwikkelaar, van de hand gedaan. Mogelijk gebeurde dat door oprichter Hui Ka Yan of zijn vrouw. Het aandeel Evergrande steeg 1,4 procent.

De Hongkongse Hang Seng-index stond tussentijds 0,2 procent in de plus, terwijl de beurs in Shanghai 0,1 procent omlaag ging. De Australische All Ordinaries dikte 0,1 procent aan na gunstige data over de investeringen van bedrijven uit dat land. Die wijzen op sterk herstel.