DNB: consumenten moeten met contant geld kunnen blijven betalen

Consumenten moeten kunnen blijven betalen met contant geld, ook bij winkels die liever willen dat klanten afrekenen met pin. Daarnaast moeten winkels klanten al voor binnenkomst informeren hoe ze er kunnen betalen. Dat gebeurt nu nog te vaak pas in de winkel of bij de kassa, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek. “Voor de goede werking van het betalingsverkeer is het van belang dat winkeliers op brede schaal contant geld blijven accepteren”, schrijft de centrale bank.

In de maanden april, mei en juni voerde databureau Locatus onderzoek uit in opdracht van De Nederlandsche Bank onder 5300 winkels, restaurants, kroegen, bibliotheken en marktkramen. Daarbij noteerden ze gegevens over de manier waarop consumenten geïnformeerd worden over de betaalwijze.

Het merendeel van de winkels geeft volgens de DNB geen informatie over hoe klanten er kunnen betalen. Bij de winkels zonder betaalinformatie kunnen consumenten ervan uitgaan dat ze met zowel pin als contant kunnen betalen, stelt DNB.

Ruim een kwart van de winkels heeft promotiemateriaal om pinbetalingen te stimuleren, via stickers, bordjes en posters die bij de winkelgevel, de deur of de kassa te zien zijn. 15 procent van de winkels geeft de voorkeur aan alleen pinnen, maar ook bij deze winkels mogen consumenten er volgens DNB op rekenen dat ze contant kunnen afrekenen.

Slechts een klein deel van de onderzochte winkels informeert klanten alleen pinbetalingen te accepteren. Dat zijn met name bibliotheken, apotheken en pompstations, maar ook winkels die deel uitmaken van een keten. Van de winkels die willen dat klanten pinnen informeert een derde de consumenten pas als ze al in de winkel of bij de kassa zijn.