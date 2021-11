FNV: H&M moet leverancier aanspreken op veiligheidscheck in pauze

Vakbond FNV vindt dat kledingketen H&M een leverancier, logistiek dienstverlener GXO, moet aanspreken op de manier waarop die werknemers een veiligheidscheck afneemt. Dat gebeurt volgens de bond in de Tilburgse vestiging van GXO, een distributiecentrum, namelijk in de tijd van de werknemer.

De check vindt daar plaats als werknemers pauze gaan nemen maar nadat ze zijn uitgeklokt, stelt de bond. “Medewerkers staan soms wel zeven minuten in de rij te wachten”, aldus Jerry Clements, projectleider bij FNV. “Tijd die van hun eigen pauze van een kwartier af gaat.” Volgens FNV doet GXO de veiligheidscheck om te controleren of werknemers zich niet iets uit het magazijn hebben toegeĆ«igend.

Volgens FNV ondertekenden eerder al zevenhonderd medewerkers van GXO een petitie hierover, gericht aan de directie van het bedrijf. Die zou geweigerd hebben deze in ontvangst te nemen. Bij het bedrijf werken volgens FNV veel arbeidsmigranten en de werkdruk zou er hoog zijn.

Na de weigering nam FNV contact op met H&M, maar het bedrijf heeft de bond laten weten zich niet te willen mengen in de kwestie. “Dat is zeer opmerkelijk voor een bedrijf dat specifiek beleid heeft over de inzet van arbeidsmigranten en vakbondsrechten”, aldus Clements. “Ze hebben zichzelf eraan gecommitteerd, dus moeten ze GXO aanspreken.”

GXO was niet bereikbaar voor commentaar. H&M laat in een reactie weten begrepen te hebben dat GXO over de problematiek in gesprek gaat met de ondernemingsraad en met enkele medewerkers die de petitie hebben ondertekend. Volgens het kledingbedrijf voldoet GXO daarmee aan de duurzaamheidsstandaard en daarom neemt H&M een “neutrale positie” aan in het conflict. “We zijn ervan overtuigd dat alle direct betrokken partijen hun best doen om eerlijk, respectvol en constructief te zijn in hun dialoog.”

In een reactie zegt FNV geen vertrouwen te hebben in de toezeggingen van GXO, omdat eerder ook niets gedaan is met klachten. Clements noemt het “vreemd” dat H&M geen positie inneemt. “Meer dingen zijn slecht geregeld binnen GXO. Bij een jaarlijks bezoek dat H&M aflegt bij GXO om te praten met medewerkers, worden arbeidsmigranten afgeschermd. Leidinggevenden zeggen dan tegen hen: ‘zeg maar dat je geen Engels kan en ga door met je werk”‘ aldus Clements.

FNV wil maandag H&M de petitie aanbieden.