IKEA opent zijn grootste winkel ter wereld in de Filipijnen

IKEA heeft bij de Filipijnse hoofdstad Manilla donderdag zijn grootste woonwarenhuis ter wereld geopend. In het grote winkelcentrum Mall of Asia neemt de vestiging een oppervlakte van ongeveer 65.000 vierkante meter in. Dat is vergelijkbaar met zo’n tien voetbalvelden.

De komst van deze eerste IKEA in de Filipijnen was al in 2018 aangekondigd en de winkel had eigenlijk vorig jaar al klaar moeten zijn. Maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Ook werd de vertraging veroorzaakt door een verstoring van de toevoer van bouwmateriaal.

De Mall of Asia behoort tot de grootste winkelcentra ter wereld. Het complex ligt in de buurt van een wijk met diverse grote casino’s. IKEA zal zich in zijn nieuwe winkel houden aan de lokale coronamaatregelen. Die houden onder meer in dat je een reservering moet maken om te komen winkelen. Veel Filipino’s hebben dat al gedaan en het digitale boekingssysteem zit al voor de komende twee weken vol.

IKEA zet flink in op expansie. Daarbij kijkt het Zweedse meubelconcern niet alleen naar groeimogelijkheden in Aziƫ. In het voorjaar wordt de eerste Zuid-Amerikaanse winkel geopend in het Chileense Santiago. Momenteel telt IKEA wereldwijd meer dan 460 filialen. Het is de bedoeling dat er in het lopende boekjaar, dat loopt tot in de zomer van volgend jaar, nog bijna zestig vestigingen bijkomen.