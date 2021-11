Inflatie en coronazorgen drukken op Duits consumentenvertrouwen

De hoge inflatie en de bezorgdheid over de sterk oplopende besmettingscijfers zorgen voor een negatieve stemming bij Duitse consumenten in de belangrijke feestdagenmaand december. De bereidheid om grote aankopen te doen daalde naar het laagste niveau in negen maanden, meldt onderzoeksbureau GfK.

De vertrouwensindex van GfK zakte tot min 1,6 punten voor december, een daling van 2,6 punten ten opzichte van de voorgaande maand. De afname viel groter uit dan economen hadden verwacht.

“Aan de ene kant is er de vierde golf van de coronapandemie met exploderende besmettingscijfers, het risico van een overbelast zorgstelsel en de angst voor verdere beperkingen”, zei GfK-consumentenexpert Rolf Bürkl. “Aan de andere kant zorgt een hoge inflatie van ongeveer 4 procent op dit moment ervoor dat de koopkracht van de consument afneemt. Dit tempert de vooruitzichten voor de komende kerstperiode”, aldus Bürkl.

Duitsland heeft de coronamaatregelen aangescherpt om de verergerende pandemie te bestrijden, waaronder het annuleren van kerstmarkten en het weren van niet-gevaccineerde mensen in bars, sportscholen en recreatiecentra in de zwaarst getroffen regio’s.

De Duitse economie groeide in het derde kwartaal ook minder dan eerder werd gedacht. En dat is zelfs vóór de nieuwe coronagolf in het land. De groei van de grootste economie van Europa werd door het Duitse statistiekbureau neerwaarts bijgesteld tot 1,7 procent, van een eerder gemelde groei van 1,8 procent. Vooral de productie in het land wordt getroffen door de wereldwijde toeleveringsproblemen en tekorten aan onderdelen.