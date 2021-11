Rémy Cointreau dankt omzetgroei aan VS en Chinese feestdag

Drankenconcern Rémy Cointreau heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar ruim een derde meer cognac verkocht dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. Hoewel het bedrijf aangeeft dat alle regio’s daaraan bijdroegen, dankzij onder meer versoepelingen van coronamaatregelen, waren vooral de Verenigde Staten en China groeigebieden.

In de VS vindt cognac al langer gretig aftrek en het Franse bedrijf meldt dat daar nu ook de wat duurdere cognacs populair zijn, zoals zijn Rémy Martin Club en 1738 Accord Royal. In China werd flink gedronken rond het Chinese Maanfeest dat dit jaar eind september viel. De omzetgroei viel nog hoger uit, tot ruim 50 procent, omdat Rémy Cointreau in april ook prijsverhogingen doorvoerde.

Bij de tak met andere sterke drank en likeuren ging de omzet net geen 50 procent omhoog. Europa droeg hier sterk bij aan het herstel nadat de horeca in veel landen weer vaker open mocht. Sinaasappellikeur Cointreau en de Griekse brandewijn Metaxa waren belangrijke merken.

Door de afzetgroei en de prijsverhogingen wist Rémy Cointreau ook de winst flink op te voeren. Die viel ruim twee keer zo hoog uit als in de eerste zes maanden van vorig jaar, op 134 miljoen euro. Van iedere euro aan verkochte drank is gemiddeld 23 cent winst. Dat was een jaar geleden nog net iets meer dan 15 cent.