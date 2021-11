Tuincentra hopen “van ganser harte” open te kunnen blijven. Dat zegt Peter Paul Kleinbussink, directeur van tuincentra Intratuin, vooruitlopend op de coronapersconferentie van vrijdag. Kleinbussink waarschuwt ook dat het aantal mensen dat nog snel een kerstboom of kerstversiering wil gaan halen dit weekend misschien kan toenemen als het demissionair kabinet onverhoopt afkondigt dat niet-essentiële winkels zullen moeten sluiten.

“We hopen nog steeds dat we met de maatregelen die we vorig jaar hebben genomen open kunnen blijven. Alle draaiboeken liggen klaar, dat kan meteen ingevoerd worden”, zegt Kleinbussink. Voorgaande coronamaatregelen in winkels betroffen onder meer verplicht winkelen met een karretje en een maximumaantal mensen per vierkante meter afhankelijk van de grootte van de winkel. Door de aangekondigde persconferentie komen de laatste paar dagen al iets meer klanten naar de Intratuin-winkels, ziet Kleinbussink. “We zien verhoogde aantallen klantbezoeken en aankopen.”

Vanwege de hoge besmettingsaantallen heeft het demissionair kabinet de persconferentie naar voren gehaald van vrijdag 3 december naar vrijdag 26 november. Winkeliersvereniging INretail riep het kabinet al op “intelligente besluiten aan te kondigen die echt helpen om besmettingsbronnen aan te pakken” en zei dat paniek een slechte raadgever is. Volgens INretail maken winkels topprioriteit van veiligheid.

Intergamma, het moederbedrijf van bouwmarkten Gamma en Karwei, laat weten nog niet vooruit te willen lopen op eventuele nieuwe coronamaatregelen, maar voorbereid te zijn op alle scenario’s. Alleen Gamma verkoopt kerstbomen, bij Karwei is kerstversiering te krijgen. Een woordvoerster van Intergamma zegt een lichte stijging te zien in de verkoop van kerstdecoratie ten opzichte van eerdere jaren. De kerstbomen worden op dit moment uitgereden bij Gamma, aldus de woordvoerster.

Door de coronapandemie kochten mensen vorig jaar al eerder kerstspullen en die trend zet door, zegt Kleinbussink. Mensen kopen vooral buitenverlichting dit jaar, zegt de Intratuindirecteur. “Alles is tegenwoordig van led en qua stroomverbruik minimaal”, legt hij uit. “Het versieren van je boom of heg geeft een gezellige sfeer”, aldus Kleinbussink.