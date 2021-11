ABN AMRO: Sinterklaas koopt opnieuw meer online in 2021

Consumenten lijken dit jaar nog meer sinterklaascadeaus online te bestellen. In de eerste drie weken van november werd ongeveer 8 procent meer online gekocht dan in dezelfde periode een jaar geleden, blijkt uit een analyse van de consumentenuitgaven in webwinkels door ABN AMRO.

Als deze trend in de uitgaven zich de komende weken doorzet, kan het record van 2020 worden verbroken en krijgen pakketbezorgers het dit jaar nog drukker, concludeert Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie, Transport & Logistiek bij de bank. Vorig jaar gaven consumenten rond Sinterklaas zo’n 50 procent meer uit in webwinkels dan in 2019.

De toename in internetaankopen lijkt volgens Swart niet zozeer het gevolg te zijn van de nieuwe coronamaatregelen, maar is waarschijnlijk structureel. De online-uitgaven liggen sinds het einde van de lockdown afgelopen zomer vrijwel voortdurend boven die van dezelfde periode vorig jaar.

Het kabinet besloot op vrijdag 12 november dat niet-essentiële winkels om 18.00 uur de deuren moeten sluiten vanwege de hard oplopende besmettingscijfers. Eerdere coronagolven zorgden voor een explosieve stijging van de onlinebestedingen en het aantal pakketjes, maar dat lijkt volgens de sectoreconoom van de bank deze keer mee te vallen. In de derde week van november stegen de online-uitgaven wel sterk, maar de toename was niet groter dan normaal in aanloop naar koopjesfestijn Black Friday en Sinterklaas.

De huidige maatregelen zouden gelden tot en met 4 december en dan zijn de meeste cadeautjes voor pakjesavond wel binnen. Het kabinet komt echter vrijdag al met nieuwe maatregelen, waarbij alle opties op tafel liggen inclusief een harde lockdown.

Een volledige sluiting van niet-essentiële winkels zou volgens Swart leiden tot een enorme stijging van het aantal online bestelde pakketjes, zeker als het kabinet al vóór pakjesavond tot zo’n harde lockdown zou besluiten. In 2020 besloot het kabinet tot een sluiting van niet-essentiële winkels vanaf dinsdagochtend 15 december. Dat leidde toen tot een sterke stijging van de onlinebestedingen.

Pakketbezorgers hebben de capaciteit dit jaar verder opgeschroefd. PostNL rekent dit jaar op een piek van 2 miljoen pakketten per dag, tegen 1,7 miljoen per dag vorig jaar. DHL denkt dit jaar 1,2 miljoen pakketten per dag te verwerken, tegen 1 miljoen vorig jaar.