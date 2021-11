AEX-index zakt ruim 3 procent door vrees nieuwe coronavariant

Beleggers op de Amsterdamse beurs schrokken vrijdag van het nieuws over de ontdekking van een nieuwe coronamutatie in Zuid-Afrika. De AEX-index verloor kort na opening ruim 3 procent. Vooral de Europese bedrijven in de luchtvaartsector en reisbranche kregen forse klappen door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen.

Air France-KLM raakte dik 9 procent kwijt. Het Verenigd Koninkrijk heeft al de grenzen voor zes Afrikaanse landen gesloten om de nieuwe variant buiten de deur te houden. Ook de Europese Unie, Japan en Australiƫ overwegen vluchten uit het zuidelijke deel van Afrika te verbieden. Olie- en gasconcern Shell kelderde meer dan 6 procent door de forse daling van de olieprijzen. Beleggers vrezen dat de nieuwe reisbeperkingen een negatieve impact zullen hebben op de vraag naar olie.