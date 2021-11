Amerikanen winkelen al massaal online tijdens Thanksgiving

Amerikanen hebben vermoedelijk al op Thanksgiving Day voor recordhoeveelheden online gekocht en niet gewacht op Black Friday. Die voorspelling doet marktonderzoeker Adobe Analytics. Toch vallen de verkopen mogelijk wat lager uit dan economen op voorhand hadden verwacht.

De marktonderzoeker denkt dat op Thanksgiving donderdag voor tussen de 5,1 miljard en 5,4 miljard dollar is uitgegeven. Omgerekend is dat tussen de 4,5 miljard en 4,8 miljard euro. Eerder verwachtte Adobe nog dat de verkopen zouden kunnen oplopen tot 5,9 miljard dollar, maar de marktonderzoeker wijst er nu op dat de verkopen deze hele maand al boven verwachting waren. Consumenten zouden door alle verhalen over leveringsproblemen al eerder begonnen zijn aan de inkopen voor de feestdagen.

Dat er desondanks een record aan onlineverkopen gehaald wordt, heeft ook te maken met het feit dat steeds meer winkels dicht blijven tijdens de feestdag, waardoor consumenten naar de webwinkels worden gedwongen. Amerikaanse bedrijven, waaronder winkels, hebben moeite om aan voldoende personeel te komen sinds de coronapandemie.

De populairste producten op Thanksgiving waren elektronica als iPads en Apple Watches, maar ook Oculus Quest virtual-realitybrillen en Nintendo Switch-spelcomputers. Ook computerspellen en ander speelgoed waren in trek.