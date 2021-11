Duitsers mijden Nederlandse vakantieparken in decembermaand

Nederlanders blijven deze winter graag in eigen land, merkt bungalowparkenuitbater Roompot. Duitse gasten kiezen daar de laatste weken ook steeds meer voor, met name gezinnen met kinderen mijden Nederland. Omdat Nederland door Duitsland tot hoogrisicogebied is verklaard moeten kinderen onder de 12, die nog niet zijn ingeënt, bij terugkeer naar Duitsland in quarantaine, verklaart een woordvoerder van het bedrijf.

Doordat er meer Nederlanders boeken, komen de parken toch wel vol. Roompot merkt wel dat er minder grote groepen boeken. Waar voorheen nog wel meerdere gezinnen gezamenlijk op vakantie gingen rond de feestdagen, zijn die groepen dit jaar wat kleiner.

Bij Center Parcs hebben ze ook niet het idee dat Nederlanders voorzichtiger zijn nu er mogelijk weer nieuwe coronamaatregelen komen. “We merken dat mensen langzaam aan onzekerheid gewend raken”, aldus een woordvoerder. Center Parcs denkt dat de flexibele boekingsvoorwaarden die het bedrijf hanteert ook helpen. Tot drie weken voor aankomst kunnen zij nog kiezen voor een ander park of een andere datum.

Voor volgend jaar hebben zowel Nederlanders als buitenlandse gasten al vrij veel geboekt, meldt Roompot. “Afgelopen zomer konden veel buitenlandse gasten niet terecht omdat de parken al vol zaten met Nederlanders en zij boeken nu eerder.” Daarnaast kiezen veel Nederlanders er opnieuw voor om vakantie in eigen land te vieren.