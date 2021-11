Economen: nog te vroeg om impact nieuwe virusvariant te bepalen

De wereldwijde aandelenmarkten lieten vrijdag forse verliezen zien door de ontdekking van een nieuwe coronavariant in zuidelijk Afrika. Volgens verschillende internationale economen en beleggingsexperts is het in dit stadium echter nog te vroeg om de mogelijke economische gevolgen in te schatten. Veel hangt af of de nieuwe variant resistent is tegen de bestaande coronavaccins.

Het nieuws over de virusvariant komt op een moment dat veel Europese landen al worstelen met fors oplopende besmettingscijfers van de nu overheersende Delta-variant in de regio. Verschillende landen hebben al strengere maatregelen genomen om de ziekenhuisopnames terug te dringen. Beleggers maakten zich tot nu toe nog relatief weinig zorgen over deze coronamaatregelen, doordat de coronavaccins goed werken tegen de Delta-variant.

“De Europese lockdowns zouden een mild effect hebben gehad op de economische groei in het vierde kwartaal, gevolgd door een herstel in het eerste kwartaal. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en AziĆ« leken allemaal onaangetast door de problemen in Europa”, zei Peter Chatwell, hoofd beleggingen bij Mizuho International.

Als de nieuwe variant zijn potentieel waarmaakt en de werkzaamheid van vaccins vermindert zal dit volgens Chatwell leiden tot een zwakke tot vlakke groei van de wereldwijde economie in het vierde en het eerste kwartaal. De werkzaamheid van de vaccins zal daarbij volgens de beleggingsexpert de ernst van de lockdowns bepalen, en dus of dit een nieuwe recessie wordt.

Ook volgens analisten van RBC Capital Markets wordt de negatieve marktreactie veroorzaakt door de dreiging dat de vaccins niet werken tegen de nieuwe variant. “Zolang de markten worden geconfronteerd met een bekende virussituatie, die kan worden overwonnen met een vaccinatiestrategie, zullen de reacties beperkt zijn, zoals we vorige week hebben gezien toen nieuwe lockdowns werden aangekondigd in Europa. Deze nieuwe variant vormt echter een potentiĆ«le bedreiging en zorgt dus voor een hevige marktreactie.”

Hoewel het volgens hoofdeconoom Holger Schmieding van Berenberg nog te vroeg is om de mogelijke economische gevolgen in te schatten, kan elke nieuwe golf “ernstige economische schade veroorzaken”. Schmieding tekent daarbij wel aan dat de wereld nu zeer alert is en dat de capaciteit om vaccins te ontwikkelen, aan te passen en te produceren flink is opgevoerd.