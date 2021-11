Geen spaarrente meer voor vrijwel alle Nederlandse klanten ING

Vrijwel alle Nederlandse klanten van ING ontvangen met ingang van volgend jaar geen rente meer over hun spaargeld. Het financiële concern zet de spaarrente voor reguliere spaarrekeningen dan op nul. Daarmee volgt de bank onder meer rivaal ABN AMRO die eerder al deze stap zette.

ING verwijst in een toelichting naar de moeilijke marktomstandigheden voor banken. De rentes op de financiële markten liggen ook al heel lang erg laag. Banken moeten zelf al een tijd rente betalen over het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. Daar komt bij dat mensen door de coronapandemie meer zijn gaan sparen. Tegelijkertijd is de vraag naar leningen de afgelopen jaren juist beperkt geweest, waardoor banken nu relatief meer geld bij centrale banken onderbrengen.

Als gevolg van deze situatie hadden grote spaarders met meer dan 100.000 euro op de rekening bij ING al te maken met een negatieve spaarrente van 0,5 procent. Zij moeten dus rente betalen over het geld dat ze bij de bank stallen. Maar de kleinere spaarders gold bij ING tot nu toe nog een spaarrente van 0,01 procent. Straks keert ING in Nederland alleen bij de zogeheten Groei Groter Rekening voor kinderen nog een beetje rente uit over het aangehouden spaarsaldo.