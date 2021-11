KLM volgt ontwikkelingen rondom coronamutatie Zuid-Afrika

KLM houdt de ontwikkelingen rond de nieuwe variant van het coronavirus in Zuid-Afrika in de gaten. De luchtvaartmaatschappij voert meerdere vluchten per week uit op het land. De Europese Commissie stelt inmiddels al voor alle vluchten tussen Zuid-Afrika en de Europese Unie te staken. Het Verenigd Koninkrijk stelde zo’n verbod al in.

KLM vliegt zes keer per week tussen Schiphol en Kaapstad. Naar Johannesburg wordt iedere dag een keer gevlogen. Of reizigers die tickets voor die vluchten hebben zich al met vragen richten tot KLM kon een woordvoerster niet direct zeggen.