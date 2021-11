Nikkei hard onderuit door zorgen over nieuwe coronavariant

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag hard onderuit. Beleggers schrokken van de nieuwe coronamutatie die in Zuid-Afrika rondwaart en die in veel opzichten afwijkt van de huidige heersende Delta-variant. Vooral de bedrijven in de luchtvaartsector en reisbranche stonden onder druk door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen om de verspreiding van de mutatie tegen te gaan. De Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt beschouwd, steeg in waarde.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO doet de komende tijd onderzoek naar de nieuwe variant, die in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng al verantwoordelijk lijkt voor 90 procent van alle besmettingen. De mutatie heeft zich ook verspreid naar landen als Botswana, Zimbabwe en Namibiƫ. Ook in Hongkong zijn twee besmettingen met de variant gemeld. Wetenschappers vinden het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de bestaande vaccins bij deze nieuwe variant.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 2,5 procent het weekeinde in op 28.751,62 punten. Het was het grootste dagverlies in twee maanden. Japan Airlines raakte 6,5 procent kwijt. De Japanse overheid hintte op een mogelijke sluiting van de grenzen vanwege de nieuwe coronavariant. Grote Japanse exportbedrijven als Toyota, Nissan en Sony kampten met de duurdere yen en werden bijna 2 procent lager gezet. Techinvesteerder SoftBank zakte 5 procent na berichten dat de Chinese autoriteiten willen dat Didi zijn beursnotering in New York opgeeft. SoftBank heeft een groot belang in de Chinese taxi-app.

Ook elders in de Aziatische regio gingen de beurzen omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds dik 2 procent in de min. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific verloor 3,8 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 1,7 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas kelderde 5,5 procent na berichten dat ook Australiƫ overweegt reisbeperkingen in te stellen om de nieuwe coronavariant buiten de deur te houden. De Kospi in Seoul zakte 1,4 procent en de beurs in Shanghai hield het verlies relatief beperkt tot 0,5 procent.

De olieprijzen gingen eveneens omlaag door de zorgen over de impact van mogelijk strengere coronamaatregelen op de vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent goedkoper op 75,99 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent minder op 80,19 dollar per vat.