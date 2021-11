Olieprijs stevig onderuit door zorgen over coronamutatie

De olieprijzen gingen vrijdag fors omlaag door zorgen over een nieuwe mutatie van het coronavirus in zuidelijk Afrika. Handelaren vrezen de impact van grootschalige reisbeperkingen van en naar de regio op de vraag naar olie.

De Europese Commissie wil bijvoorbeeld dat er onmiddellijk gestopt wordt met het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika vanwege de daar ontdekte coronamutatie B.1.1.529. Het Verenigd Koninkrijk sloot de grenzen al voor vluchten uit verschillende Afrikaanse landen. Ook Israƫl legt reisbeperkingen op, net als Singapore. Australiƫ en Japan overwegen eveneens reisbeperkingen in te stellen om de nieuwe coronavariant buiten de deur te houden. Duitsland kan vrijdag met stappen gaan komen, aldus het Duitse ministerie van Volksgezondheid.

Daar komen nieuwe lockdownmaatregelen in veel Europese landen om de snelle verspreiding van de Delta-variant en de druk op de zorg te verminderen nog eens bovenop. Die lockdownmaatregelen hebben grote invloed op de economie en daarmee ook op de vraag naar olie. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde omstreeks 08.45 uur 4,1 procent lager op 75,19 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd 3,6 procent goedkoper op 79,20 dollar per vat.

De nieuwe mutatie van het coronavirus die is ontdekt in Zuid-Afrika wijkt in veel opzichten af van de huidige heersende Delta-variant. “Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart”, aldus de Zuid-Afrikaanse gezondheidsminister Joe Phaahla eerder. Deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al bijeengeroepen om de beschikbare data over B.1.1.529 te bespreken.