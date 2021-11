Ook Wall Street hard onderuit door zorgen nieuwe coronavariant

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse verliezen geopend voor een halve handelsdag, in navolging van de stevige minnen in Europa door de zorgen over de nieuwe coronavariant uit zuidelijk Afrika. Net als in Europa stonden vooral bedrijven in de reis- en toerismesector op Wall Street zwaar onder druk. Ook in bankensector gingen de koersen hard omlaag, net als die van oliebedrijven door de scherp gedaalde olieprijzen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 2,5 procent op 34.900 punten. De brede S&P 500 zakte 1,7 procent tot 4620 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 15.643 punten. Donderdag was Wall Street dicht voor Thanksgiving. Op Black Friday wordt een halve dag gehandeld.

Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines werden tot zo’n 10 procent lager gezet door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen door de coronavariant. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor vluchten uit zuidelijk Afrika. Cruisebedrijven Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean kelderden tot 11 procent. De hotelketens Marriott International, Hyatt en Hilton Worldwide werden tot bijna 11 procent in het rood geduwd.

Olieproducenten Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips toonden minnen tot bijna 7 procent door zorgen over de impact van de coronavariant op de olievraag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 7,4 procent tot 72,63 dollar en Brentolie werd 6,6 procent goedkoper op 76,81 dollar per vat. Oliedienstverleners als Halliburton, Schlumberger en Baker Hughes gaven tot zo’n 8,5 procent prijs.

In de bankensector was het beeld eveneens negatief, mede door de vrees dat centrale banken langer zullen wachten met renteverhogingen vanwege een afzwakkende economie. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo en Bank of America moesten koersverliezen tot meer dan 6 procent incasseren.

Bedrijven die juist profiteren van thuisblijven tijdens corona zaten in de lift. Zo won videovergaderdienst Zoom Video Communications dik 6 procent en de verkoper van fitnessapparatuur voor thuisgebruik Peloton ging ruim 3 procent vooruit. Ook de makers van coronavaccins hadden de wind mee, met plussen voor Moderna, BioNTech, Novavax en Pfizer tot wel meer dan 20 procent.

Verder stond ook de Chinese taxidienst Didi Global in de schijnwerpers met een min van bijna 6 procent. Didi moet zijn Amerikaanse beursnotering mogelijk schrappen. Chinese toezichthouders hebben het bedrijf gevraagd daarvoor plannen te maken, aldus persbureau Bloomberg.