Ondernemingsraad PostNL verliest zaak tegen postbedrijf

Duizenden medewerkers van PostNL hebben geen recht op bijvoorbeeld bepaalde doorbetaalde pauzes en een aantal andere extra vergoedingen. De ondernemingsraad van het postbedrijf was daarover naar de rechter gestapt. Maar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gaat niet mee in de verzoeken en heeft die afgewezen.

Het gaat om meerdere kwesties, waarbij onder meer de koffiepauzes eruit springen. De ondernemingsraad vond het niet rechtvaardig dat postbezorgers op drukke dagen geen recht hebben op een betaalde koffiepauze van tien minuten, terwijl andere medewerkers van PostNL dat recht in vergelijkbare omstandigheden wel hebben.

Ook bijvoorbeeld de vergoeding woon- werkverkeer wordt in de uitspraak van het hof behandeld. “De slotsom is dat de door de ondernemingsraad aangevoerde feiten en omstandigheden niet kunnen leiden tot het oordeel dat PostNL niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen”, oordelen de rechters.

PostNL verzette zich tegen de claims van de ondernemingsraad, omdat de discussie over de vergoedingen niet aan het medezeggenschapsorgaan zou zijn. De kwestie zou eigenlijk thuis horen in het cao-overleg met vakbonden, vond de onderneming. Daarbij betreurde het bedrijf het dat de eigen ondernemingsraad voor “de juridische route” had gekozen.