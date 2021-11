Vakbond FNV vindt dat winkels hun reclamebeleid moeten aanpassen

Grote winkelketens zouden verstandiger om moeten gaan met hun reclamebeleid. Door de vele sale-reclames is het de afgelopen tijd “onverantwoord druk” in de winkels en distributie. Daarover klaagt vakbond FNV in het weekend tussen de bekende koopjesdagen Black Friday en Cyber Monday.

“Supermarkten en grote winkelketens zijn voortdurend op sociale media, tv en radio klanten aan het trekken met koopjes. Alsof er geen corona is, alsof er niets aan de hand is. Wij willen een disclaimer ‘shop met mate’”, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Vanuit de vakbond klinkt al langer kritiek op Black Friday dat voor de medewerkers van winkels en ook distributiecentra veel extra werkdruk betekent. “Het gaat goed met de omzetten van veel grote ketens. De reclames en uitverkoopfestijnen zijn dus totaal geen noodzaak”, redeneert de bond daarbij.

Winkeliersorganisatie INretail probeerde afgelopen jagen juist te benadrukken dat de branche wel degelijk verantwoord omgaat met het koopjesfestijn. INretail zei vrijdagavond ook dat Black Friday juist zeer rustig is verlopen. Dat baseerde de organisatie onder meer op metingen die ze heeft laten uitvoeren door een onderzoeksbureau.

De branche had eerder ook een oproep uitgestuurd aan winkels om promoties rond het koopjesfestijn zo veel mogelijk te spreiden over meerdere dagen. Daarnaast werd consumenten aangeraden om vooral op rustige momenten te shoppen. Maar een andere reden waarom het vrijdag rustiger was in de winkelstraten is dat het in grote delen van Nederland regende, gaf een woordvoerder van INretail ook te kennen.