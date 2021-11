Beursweek staat waarschijnlijk in teken van nieuwe coronavariant

Beleggers letten in de nieuwe beursweek vooral scherp op de ontwikkelingen rond de nieuwe coronavariant uit zuidelijk Afrika. Vrijdag was er al grote onrust op de beurzen door die variant. De aandacht op de beursvloeren gaat verder onder meer uit naar het maandelijkse Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag naar buiten komt.

De in Zuid-Afrika ontdekte Omikron-variant is mogelijk besmettelijker dan eerdere varianten, maar er is nog niet veel over bekend. Inmiddels is Omikron in meerdere landen vastgesteld, waaronder ook in Nederland. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt deze variant “zorgelijk”. Op de financiĆ«le markten speelt nu vooral de vraag in hoeverre de wereld opnieuw economisch ontwricht gaat worden.

Het nieuws over Omikron zorgde vrijdag al wereldwijd voor een schok op de aandelenbeurzen. De AEX-index in Amsterdam dook 3,2 procent, de belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 4,8 procent in en ook in New York was sprake van stevige verliezen.

Vooral aandelen van bedrijven uit de reis- en toerismesector, evenals banken en oliebedrijven gingen hard omlaag. Dat laatste kwam omdat de olieprijzen flink daalden vanwege de vrees dat de vraag naar olie weer afneemt door nieuwe reisbeperkingen. Afhankelijk van hoe de kwestie zich ontwikkelt, zullen bepaalde aandelen komende dagen koersherstel laten zien of verder wegzakken.

De landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland denken er intussen al over om de voor januari geplande verruiming van de olieproductie niet meer te laten doorgaan, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Op die manier zouden de olieproducerende landen de olieprijzen weer wat kunnen stutten. De OPEC houdt deze week ook een bijeenkomst, waarop mogelijk besluiten kunnen vallen.

Er staan in de nieuwe beursweek nauwelijks nog bedrijfsresultaten van grote bedrijven in de agenda. Wel krijgen beleggers weer veel macro-economische cijfers te verwerken. Zo staat er in Nederland een update over de omzet van de detailhandel op het programma, uit Duitsland komen nieuwe inflatiecijfers en er volgen wereldwijd diverse updates over de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector.

In de Verenigde Staten brengt de overheid nieuwe cijfers over de werkgelegenheid naar buiten. Die worden steevast goed in de gaten gehouden door beleggers, omdat de Amerikaanse centrale bank de gegevens ook gebruikt bij het uitstippelen van zijn monetaire beleid. De Federal Reserve is in november juist begonnen met de afbouw van steunmaatregelen voor de economie.