Tesla kan nieuwe Duitse fabriek naar verwachting snel opstarten

Tesla begint waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar met het fabriceren van elektrische auto’s in zijn nieuwe Duitse ‘gigafabriek’ in de buurt van Berlijn. Dat meldt het Duitse blad Automobilwoche. Naar schatting zullen er in de eerste helft van volgend jaar al 30.000 voertuigen in elkaar gezet worden.

Tesla begon in 2019 al met de bouw van de autoassemblagefabriek, nadat het bedrijf een voorlopige goedkeuring had gekregen. Topman Elon Musk had eerder gezegd dat hij van plan was om dit jaar de productie te starten in de fabriek. Dit had eigenlijk in juli al moeten gebeuren. De lokale autoriteiten zijn echter nog steeds bezig met het evalueren van de milieueffecten van de fabriek, waarbij er vooral zorgen zijn over het waterverbruik.

Het doorgaans goed ingevoerde Automobilwoche stelt dat de toezichthouders naar verwachting binnen enkele dagen de benodigde vergunningen zullen verlenen. Dan moet het mogelijk zijn om de productie op te starten en in januari te beginnen met de echte serieproductie.