AEX-index veert op na koersval door Omikron-variant

De Amsterdamse AEX-index veerde maandag weer wat op na de koersval van ruim 3 procent op vrijdag. Beleggers lijken wat van de ergste schrik over de nieuwe coronavariant Omikron te zijn bekomen. De nieuwe variant uit zuidelijk Afrika is inmiddels vastgesteld in verschillende landen, waaronder Nederland. Veel landen hebben het vliegverkeer van en naar landen in zuidelijk Afrika aan banden gelegd.

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de variant lijken de klachten van mensen die besmet zijn tot nu toe voornamelijk mild te zijn. De grote vraag is nu hoe goed de bestaande vaccins werken tegen de variant. Vaccinmakers Pfizer en BioNTech verwachten binnen twee weken meer duidelijkheid daarover te kunnen geven en indien nodig binnen honderd dagen een nieuwe vaccin te kunnen leveren. Ook concurrent Moderna denkt vroeg in het nieuwe jaar een aangepast vaccin op de markt te kunnen brengen.

De AEX op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 789,83 punten. De MidKap klom 1 procent tot 1044,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent, na de verliezen tot 4,8 procent op vrijdag.

Olie- en gasconcern Shell (plus 2,2 procent) profiteerde van een herstel van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 5,4 procent duurder op 71,81 dollar en Brentolie kostte 4,9 procent meer op 76,23 dollar per vat. Berichten dat oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland overwegen om de voor januari geplande verruiming van de olieproductie niet meer te laten doorgaan stuwden de olieprijzen, na de koersval van ruim 10 procent op vrijdag. In Londen won BP dik 2 procent en TotalEnergies klom 1,6 procent in Parijs.

De Europese luchtvaartmaatschappijen lieten een gemengd beeld zien na de zware koersverliezen in de sector op vrijdag, die volgden op de nieuwe reisbeperkingen. Air France-KLM won 0,8 procent in Amsterdam, na het verlies van 10 procent voor het weekeinde. Lufthansa klom 1,8 procent in Frankfurt. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, verloor 0,1 procent in Londen. Budgetvlieger Ryanair steeg 2,6 procent en easyJet daalde 0,1 procent.

Op de lokale Amsterdamse markt dikte Ease2pay 6,7 procent aan. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de betaaldienstverlener het Rotterdamse transactieplatform voor oplaadpalen Involtum koopt in ruil voor 10,7 miljoen nieuw uit te geven aandelen. De euro was 1,1267 dollar waard, tegen 1,1307 dollar op vrijdag.