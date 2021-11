Beurzen New York maken deel verliezen van Omikron-angst weer goed

De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben maandag een flinke stap gezet om de verliezen van Black Friday weer goed te maken. Met name techbeurs Nasdaq ging stevig vooruit. Daarbij werden de beurzen geholpen door wegebbende angst voor de Omikron-variant van het coronavirus, maar ook door koopjesjagers.

Kregen vrijdag nog vooral bedrijven in de oliesector harde klappen, de eerstvolgende handelsdag stonden ze bij de grote winnaars. Ook vaccinmakers deden het goed nadat ze bekendmaakten binnen enkele maanden een aan de Omikron-variant aangepast coronavaccin te hebben, mocht dat nodig zijn. Luchtvaartbedrijven toonden weinig herstel omdat veel landen reisbeperkingen instelden.

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,7 procent op 35.135,94 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent tot 4655,27 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,9 procent tot 15.782,83 punten.

De olieprijzen veerden op na de koersval van ruim 10 procent op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent duurder op 69,72 dollar en Brentolie kostte 0,5 procent meer op 73,07 dollar per vat. Eerder op de dag was de olie flink duurder, maar berichten dat de Verenigde Staten meer olie uit de strategische reserve wil vrijgeven als dat nodig is om de olieprijzen omlaag te krijgen zorgde weer voor wat prijsdruk. Olieproducenten als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips wonnen tot 0,9 procent.

BioNTech klom 4,2 procent. Het Duitse biotechbedrijf verwacht binnen twee weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de werkzaamheid van hun vaccin tegen de Omikron-variant. De Amerikaanse samenwerkingspartner Pfizer daalde juist 3 procent nadat topman Albert Bourla zei dat het onwaarschijnlijk is dat de Omikron-variant helemaal niet door de huidige vaccins geweerd wordt. Ook concurrent Moderna (plus 11,8 procent) denkt vroeg in het nieuwe jaar een aangepast vaccin op de markt te kunnen brengen.

De luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines en American Airlines verloren tot 0,4 procent uit angst voor verdere reisbeperkingen. United Airlines won 0,7 procent. Twitter daalde 2,7 procent na de bekendmaking dat topman Jack Dorsey per direct opstapt. Technologiedirecteur Parag Agrawal volgt hem op.

De euro was 1,1282 dollar waard, tegen 1,1262 dollar bij het slot van de Europese beurzen.