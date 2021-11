Boekingen voor wintersportvakantie Oostenrijk fors teruggelopen

Het aantal boekingen voor Oostenrijk is de afgelopen week fors teruggelopen. Dat zeggen reisorganisaties Sunweb en TUI. In het land geldt tot half december een lockdown en daarbij zijn winkels, restaurants en cafés gesloten. Klanten die op korte termijn naar Oostenrijk zouden gaan, boeken volgens Sunweb vaker een reis naar Frankrijk, maar niet massaal.

Daarnaast krijgen de reisorganisaties ook veel vragen over de duur van de geldigheid van bijvoorbeeld het coronavaccin van Janssen. Ook niet-gevaccineerden vragen zich af of ze nog welkom zijn in Oostenrijk. Daar is de zogeheten 2G-regel ingevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen gevaccineerden of mensen die zijn genezen van Covid nog hotels en restaurants in mogen.

Ook is er tot 13 december een lockdown. “We krijgen vragen van onze klanten of ze eind januari of februari op wintersportvakantie kunnen gaan”, zegt een woordvoerster van Sunweb. “Wij raden aan om even af te wachten totdat er meer duidelijk is.”

TUI geeft hetzelfde advies. Die reisorganisatie merkt dat veel klanten zelf al afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt tot vlak voor de kerst, als het skiseizoen echt begint. “Op dit moment ziet het er zorgelijk uit, maar we hebben nog een paar weken te gaan. Oostenrijk heeft de drastische maatregelen nu genomen om straks toch mogelijkheden voor een skivakantie te bieden.”

Hoewel het aantal boekingen voor Oostenrijk met de helft is teruggelopen, loopt het aantal aanvragen voor Frankrijk en Italië gewoon door, aldus Sunweb. “De honger naar wintersport was al groot en we merken dat die er nog steeds is”, aldus een woordvoerster.

Voor Zwitserland geldt inmiddels een quarantaineplicht van tien dagen bij aankomst. Daarom bieden de reisorganisaties geen vakanties meer aan naar dat land. Voor klanten die daar wel hadden geboekt, zijn oplossingen gevonden, aldus een woordvoerster van TUI. Datzelfde zal ook gebeuren als de situatie in Oostenrijk of een ander land problemen oplevert. TUI raadt mensen dan ook aan niet in paniek te raken. “Houd de ontwikkelingen in de gaten, dat doen wij ook, we zijn flexibel en we vinden een oplossing.”