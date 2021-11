CNBC: Jack Dorsey vertrekt als topman van Twitter

Twitter-topman Jack Dorsey maakt binnenkort bekend op te stappen bij de berichtendienst. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC op basis van ingewijden. Wanneer de bekendmaking zou komen en wanneer Dorsey zou willen opstappen, wist CNBC niet te melden.

Volgens persbureau Reuters is het vertrek van Dorsey al een jaar in de maak. Samen met de rest van het bestuur heeft de topman zelf bepaald wie zijn opvolger wordt.

De 45-jarige Dorsey is een van de oprichters van Twitter en was van 2006 tot en met 2008 al eens topman. In 2015 werd hij opnieuw topman. In de tussentijd richtte Dorsey betalingsbedrijf Square op waarvan hij ook topman was. Daarmee was Dorsey in de zeldzame positie de leiding te hebben over twee beursgenoteerde bedrijven.

Beleggers op Wall Street reageerden positief op het bericht dat Dorsey zou vertrekken. Het aandeel stond na enkele minuten ruim 8 procent in de plus.