Coronazelftesten in veel winkels en online uitverkocht

De zelftesten voor het coronavirus zijn in veel winkels en online uitverkocht, meldt koepelorganisatie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Mensen die een zelftest willen kopen hoeven zich echter geen zorgen te maken, zegt de organisatie. “De pijplijn is goed gevuld. Deze week worden de winkelvoorraden weer aangevuld”, aldus een woordvoerder. Demissionair premier Mark Rutte riep tijdens de persconferentie vrijdag, met sinterklaasavond in aantocht, mensen op zich te testen voor ze op bezoek gaan.

“Het gaat heel hard en neemt nog steeds toe. Tot nu toe kunnen we het redelijk vullen, waarbij lokaal wel tekorten ontstaan in de winkels”, zegt de woordvoerder. Dat kan bijvoorbeeld komen door een coronabrandhaard die ineens ergens ontstaat waardoor mensen zich willen testen en een winkelvoorraad snel op raakt. Die tekorten worden doorgaans binnen een paar dagen aangevuld.

Sinds de persconferentie zijn de “toch al hoge omzetten” in drogisterijen met nog eens 50 procent toegenomen, aldus de organisatie. Bij webshops was dat zelfs nog wat meer, aldus een woordvoerder. Al sinds begin november zagen de drogisterijen een toename in de vraag naar het aantal zelftesten.

De coronazelftesten zijn onder meer te koop bij supermarkten en drogisterijen zoals Kruidvat, Trekpleister, DA drogisterijen en de Etos. Bij deze webshops zijn de zelftesten momenteel uitverkocht. De brancheorganisatie houdt elke dag nauw contact met het ministerie van Volksgezondheid over de voorraad van het aantal zelftesten. Er is geen beperking gesteld aan hoeveel zelftesten mensen mogen kopen. De doosjes met meerdere testen worden het meest verkocht. “Winkels hebben een beperkte voorraad. Als iemand een hele doos koopt, kan het snel gaan”, zegt de woordvoerder.

Er zijn vijf verschillende zelftesten in omloop die verkocht mogen worden, aldus het CBD. Zelftest Flowflex van producent Acon verkoopt volgens het CBD het beste.