Duitse export van auto’s geremd door chiptekorten

De Duitse autosector exporteerde in het derde kwartaal van dit jaar 17 procent minder auto’s in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Duitse statistiekbureau. De cijfers tonen andermaal aan dat autofabrikanten in de grootste economie van de Europese Unie duidelijk te lijden hebben onder de tekorten aan onderdelen zoals chips.

Met de export was de voorbije maanden bij elkaar zo’n 23,1 miljard euro gemoeid. Naast de export viel ook de import van auto’s lager uit. Hier ging het om een daling met bijna 30 procent op jaarbasis tot een waarde van 11,2 miljard euro. Zowel de Duitse uitvoer als invoer van auto’s lag in het derde kwartaal van dit jaar op het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van vorig jaar. Toen kampten autoproducenten vooral met beperkingen in verband met het coronavirus.

Auto’s met verbrandingsmotor zijn nog altijd goed voor het grootste deel van de Duitse auto-export. Maar er is wel duidelijk sprake van een verschuiving. In de drie belangrijkste cilinderinhoudsklassen voor personenauto’s met een verbrandingsmotor werden in het derde kwartaal samen 254.000 auto’s afgeleverd in het buitenland. Die waren goed voor een bedrag van 8,5 miljard euro. Dat was bijna 45 procent minder dan een jaar eerder.

Daartegenover was er een sterke stijging bij de export van elektrische voertuigen. Duitse fabrikanten leverden daar van juli tot september er zo’n 69.800 af in het buitenland. Die auto’s waren goed voor een totale waarde van 2,9 miljard euro. Dat was ruim een kwart meer dan dezelfde periode een jaar eerder.

De meeste voertuigen van Duitse makelij gingen in het derde kwartaal naar de VS. Andere belangrijke afzetmarkten voor Duitse autoproducenten zijn China en het Verenigd Koninkrijk.