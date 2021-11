Duitse inflatie op hoogste niveau in 29 jaar

De inflatie in Duitsland is in november uitgekomen op het hoogste niveau in 29 jaar. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis werd het leven in de grootste economie van Europa gemiddeld 5,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was een maand geleden nog 4,5 procent. Met name opgelopen energieprijzen jagen de geldontwaarding aan. De prijzen voor energie stegen op jaarbasis alleen al met 22,1 procent. Voedingsmiddelen werden 4,5 procent duurder.

Destatis wijst op een aantal andere oorzaken die de inflatie de hoogte in sturen. Zo is er nog altijd sprake van het na-ijleffect van de tijdelijke btw-verlaging vorig jaar, die begin dit jaar werd teruggedraaid. Sinds januari gelden in Duitsland ook CO2-heffingen die impact hebben op de inflatie.

Verder kampt Duitsland net als andere economie├źn met de gestegen prijzen in zijn geheel door logistieke problemen. Steeds meer bedrijven besluiten om de hogere productiekosten door te berekenen aan klanten.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode werd het leven in Duitsland in doorsnee 6 procent duurder. Door de prijsstijgingen wordt het er voor de Europese Centrale Bank (ECB) niet gemakkelijker op om consumenten ervan te overtuigen dat de hoge inflatie tijdelijk is. De inflatiedoelstelling van de ECB ligt op 2 procent. Onder andere ECB-preses Christine Lagarde wees er meermaals op dat de inflatiepiek zou wegebben.

Volgens haar ECB-collega Isabel Schnabel bereikt de inflatie in de eurozone deze maand zijn piek. Om die reden zou ingrijpen in de rentes volgens haar nog niet nodig zijn. De Duitse Bundesbank had eerder al gewaarschuwd dat de inflatie in november op 6 procent zou kunnen uitkomen. Volgens de Duitse centrale bank is het goed mogelijk dat de inflatie een langere periode boven de 3 procent uitkomt.