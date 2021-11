Economen: impact nieuwe coronavariant op vertrouwen belangrijk

De economische impact van de nieuwe coronavariant is nu nog heel lastig in te schatten, maar het is vooral belangrijk welke gevolgen de Omikron-variant voor het vertrouwen van consumenten en bedrijven zal hebben. Als zij onzekerder worden over de gezondheidseffecten van de Omikron-variant kunnen ze besluiten hun uitgaven en investeringen te verminderen, wat schadelijk kan zijn voor de economie, aldus economen van de drie grootste banken van Nederland.

Volgens Hugo Erken van Rabobank is het vertrouwen van mensen een belangrijke factor in de economie. “We weten nog niet wat de effecten van de nieuwe variant zijn. Als de nieuwe variant heftigere effecten heeft op de volksgezondheid kan dit een negatieve impact hebben op het consumentenvertrouwen en de investeringsbereidheid van ondernemers. Dan sluipt de angst erin en houden mensen uit voorzorg de hand op de knip.”

Bert Colijn van ING zegt dat er vooral nog heel weinig bekend is over de nieuwe variant die ontstond in zuidelijk Afrika en in steeds meer landen opduikt. “We hadden het gevoel dat we steeds beter leerden leven met het virus. We weten de economie steeds beter in te richten. De nieuwe variant kan dus onzekerheid brengen. Mensen denken: dat klinkt eng en worden voorzichtiger met bestedingen.”

ABN AMRO-econoom Philip Bokeloh stelt eveneens dat het nog erg prematuur is om echt iets te kunnen zeggen over de nieuwe variant, maar dat het vertrouwenseffect belangrijk is. Ook wijst hij op het gevoel van moedeloosheid bij ondernemers over de aanhoudende pandemie en welke impact dat heeft op de toekomstplannen en investeringen. “Voor hen wordt het steeds lastiger om het uit te blijven zingen als de crisis voortduurt”, aldus Bokeloh. Hij kijkt daarnaast naar eventuele verdere verstoringen in de wereldwijde leveringsketen door de Omikron-variant.

De economen zeggen wel dat de economie na elke lockdown weer sterk herstel heeft laten zien. “De impact van een nieuwe lockdown op de economie wordt steeds beperkter omdat de economie zich steeds beter aanpast, bijvoorbeeld omdat mensen steeds meer gewend raken aan thuiswerken, meer wordt gedaan via internet en bedrijven hun organisaties aanpassen”, zegt Erken.

Bovendien zijn de steunmaatregelen van de overheid voor het bedrijfsleven tegen de crisis erg effectief gebleken. Volgens Colijn biedt dat vertrouwen dat ook met een nieuwe coronagolf en lockdownmaatregelen door de Omikron-variant de impact op de middellange termijn op de economie uiteindelijk beperkt zal blijven.