Economisch vertrouwen eurozone licht gedaald

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de eurozone is in november licht gedaald, maar blijft wel op een hoog niveau. Dat meldde de Europese Commissie op basis van haar index voor het vertrouwen in de economie.

De graadmeter kwam uit op 116,5 punten, een daling van 1,1 punt vergeleken met oktober. Ook voor de gehele Europese Unie ging het om een lichte afname. Volgens de commissie nam met name het consumentenvertrouwen af. In de industrie en dienstensector was het sentiment vrijwel gelijk en het vertrouwen steeg bij de detailhandel en bouwsector.

Binnen de grootste economieƫn van de EU waren in Frankrijk, Italiƫ en Polen stijgingen te zien. In Duitsland, Spanje en Nederland zwakte het vertrouwen juist af, aldus Brussel.