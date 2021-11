Europese beurzen herstellen wat na koersval door Omikron-variant

De Europese aandelenbeurzen hebben maandag wat terrein goedgemaakt na de forse koersval van vrijdag. Toen schrokken beleggers van de uitbraak van de Omikron-variant van het coronavirus en mogelijke gevolgen die deze nieuwe variant voor de economie kan hebben. Vooral bedrijven die veel te lijden zouden hebben van extra coronabeperkingen zaten nu bij de stijgers.

Zo was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 2,6 procent een van de grootste stijgers en werd oliemaatschappij Shell 2,7 procent hoger gezet. Ook chipbedrijven, die vrijdag harde klappen kregen, deden het nu weer goed. Chipmachinemaker ASML was de grootste stijger in de AEX en dikte 2,8 procent aan. Ook ASMI (plus 2,3 procent) en Besi (plus 2,6 procent) deden het goed. Bij de middelgrote bedrijven stond fitnesscentra-uitbater Basic-Fit (plus 2,9 procent) bovenaan.

Grootste daler in de AEX was Philips met een min van 3,3 procent. Beleggers maken zich nog altijd zorgen om de problemen met de slaapapneu-apparaten van het bedrijf en de mogelijke kosten die daarbij horen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway leverde 2,8 procent in. In de MidKap was PostNL (min 2,9 procent) de hekkensluiter. Als winkels open kunnen blijven hoeven consumenten minder online te bestellen en vervoert het postbedrijf ook minder pakketten.

De AEX eindigde 0,7 procent in de plus op 787,01 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 1037,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,9 procent omhoog.

Behalve Shell gingen ook andere oliebedrijven omhoog zoals BP (plus 3,4 procent in Londen) en TotalEnergies (plus 2 procent in Parijs). Die bedrijven kregen steun van de olieprijzen die ook weer opkrabbelden. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent meer waard op 70,80 dollar. Een vat Brentolie steeg 3 procent in waarde tot 74,87 dollar.

In Frankfurt won BioNTech haast 6 procent. De Duitse farmaceut en samenwerkingspartner Pfizer verwachten snel duidelijkheid te kunnen geven over de werkzaamheid van hun vaccin tegen de Omikron-variant. Binnen honderd dagen kan het vaccin aangepast zijn. Ook concurrent Moderna denkt snel een aangepast vaccin op de markt te kunnen brengen. De Amerikaanse farmaceut steeg een kleine 10 procent in Frankfurt.

Ease2pay klom ruim 11 procent. Beleggers zagen de aankoop van transactieplatform voor oplaadpalen Involtum wel zitten.

De euro was 1,1262 dollar waard, tegen 1,1307 dollar op vrijdag.