Flinke loonsverhoging voor meubelmakers door nieuwe cao

Meubelmakers krijgen de komende jaren ruim 6 procent meer loon door een nieuw cao-akkoord, meldt vakbond CNV. Bovendien komt er een nieuw loongebouw waardoor een aanzienlijk deel van de werknemers in de meubelindustrie er ook al op vooruit gaat.

Het nieuwe loongebouw gaat op 1 januari in. Een maand later krijgen de meubelmakers, interieurbouwers, maar ook makers van bijvoorbeeld biljarttafels, grafkisten, lijsten en deuren 3 procent salaris erbij. Begin 2023 komt er nog eens 3,25 procent bij.

In de vorige cao was er geen ruimte voor extra loon door de coronacrisis, maar nu is er “een inhaalslag gemaakt”, stelt CNV-onderhandelaar Emiel Peper. Behalve extra loon werden er ook afspraken gemaakt over pensioenafdracht en meer rechten voor uitzendkrachten.

In de meubel- en interieurbouw werken zo’n 17.000 mensen.