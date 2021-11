Hogere omzet in auto- en motorbranche

De omzet van de auto- en motorbranche is in het derde kwartaal met ruim 5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks een tekort aan computerchips was de omzet in vrijwel alle deelbranches in het derde kwartaal hoger, vooral in de motorbranche.

De import van nieuwe personenauto’s was de enige deelbranche die in het derde kwartaal minder omzette, 7,4 procent op jaarbasis. De daling wordt veroorzaakt door een tekort aan computerchips, maar ook door logistieke problemen. Door chiptekorten moesten autofabrieken de productie geregeld staken en wordt het aanbod van nieuwe auto’s beperkt.

De motorbranche was juist koploper met 16,7 procent meer omzet, door meer handel in motorfietsen. De gespecialiseerde reparatiebedrijven, zoals bandenservicebedrijven, zetten 10,3 procent meer om, aldus het CBS.

Het vertrouwen in de auto- en motorbranche is gedaald. Bijna een kwart van de bedrijven in de autohandel geeft aan een tekort aan arbeidskrachten te hebben aan het begin van het vierde kwartaal, zegt het statistiekbureau.